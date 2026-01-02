 
 
Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
242

Встреча зомби главного героя и любимого динозавра в трейлере третьего сезона мультсериала «Первобытный»

Adult Swim поделился полным трейлером третьего сезона мультсериала «Первобытный» от известного творце многих анимационных шедевров Генндия Тартаковского. Премьера состоится 12 января:

В финале второго сезона драматическая линия нашего протагониста — первобытного человека — закончилась трагически. Сам главный герой после эпичной схватки погиб, оставив безутешным своего напарника по приключениям — более или менее приручённого динозавра.

Но смерть — совсем не помеха, если ты хотя бы самую малость зомби. Так что центральный герой ожил, выбрался из склепа и занялся привычным делом — уничтожением всего и вся. Трейлер намекает на очередную драматическую развязку — встречу двух лучших друзей.

Теги
ВидеоПервобытныйДженнди Тартаковски
Комментарии (1)

