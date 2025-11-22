 
 
СЕРИАЛЫ
Третий сезон брутального мультсериала «Первобытный» получил дату премьеры

Источник: Adult Swim

Как и подтверждал Геннди Тартаковски, продолжение его брутального анимационного сериала «Первобытный» выйдет в 2026 году. И предстоящий третий сезон шоу от создателя «Самурая Джека» уже имеет дату премьеры. Показ сезона начнётся 11 января на Adult Swim, а на день позже он начнёт выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

В центре сюжета первых двух сезонов были пещерный человек Копьё и динозавр Коготь. В финале второго сезона Копьё погиб, но он вернётся в начале третьего как зомби, лишённый памяти и человечности. Герой отправится в новые сктитания по жестокому, дикому миру, словно тень прежнего себя. Но отлогоски его прошлого ещё дадут о себе знать.

В третьем сезоне, как и в каждом из предыдущих, будет 10 эпизодов.

Анимационный сериал дебютировал в октябре 2019-го. Завершился первый сезон в 2020-м. Второй показали в 2022-м.

