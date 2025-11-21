 
 
Метагалактический мегакинопортал
2
СЕРИАЛЫ
432

Вселенная «Игры престолов» не покинет экраны до 2028 года благодаря новым сезонам «Рыцаря семи королевств» и «Дома Дракона»

Источник: HBO

Вселенная мрачного фэнтези «Игра престолов» продолжает жить на малых экранах благодаря новым проектам по франчайзу. Сейчас в работе продолжение сериала «Дом Дракона» и новое шоу «Рыцарь семи королевств». Оба являются приквелами «Игры престолов» и ещё какое-то время задержатся на экранах.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» и третий «Дома Дракона» выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max в 2026 году. «Рыцарь» дебютирует 18 января, а «Дом Дракона» вернётся летом. И грядущие сезоны обоих проектов не станут последними.

Как сообщили представители HBO, «Рыцаря» заранее продлили на второй сезон, который выйдет в 2027 году. Также представители канала подтвердили, что «Дом Дракона» получит четвёртый сезон. Он станет последним для шоу и, как оказалось, выйдет в 2028-м. Таким образом, в ближайшие минимум три года вселенная «Игры престолов» экраны не покинет.

Все эти сериалы основаны на произведениях писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Ранее он рассказал, что в разработке находятся ещё пять или шесть новых спин-оффов «Игры престолов».

«Рыцарь семи королевств» снят по серии повестей Мартина про странствующего рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Всего в цикле три повести, которые планировали экранизировать по одной за сезон. Поэтому в будущем сериал могут продлить и на третий сезон.

Теги
Рыцарь семи королевствИгра престоловФэнтези
Комментарии (2)

