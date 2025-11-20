Больше «Игры престолов»: в разработке пять или шесть новых спин-оффов фэнтези-сериала

В следующем году на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max выйдут первый сезон «Рыцаря семи королевств» и третий сезон «Дома Дракона». Оба проекта являются приквелами сериала «Игра престолов», снятого по книжному циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. И если верить писателю, то в разработке ещё больше спин-оффов телевизионного фэнтези.

На прошлой неделе Мартин выступил на фестивале Iceland Noir в Рейкьявике. Там он затронул тему спин-оффов «Игры престолов». И по словам писателя, кроме «Рыцаря семи королевств» и «Дома Дракона», в разработке находятся ещё пять или шесть сериалов по той же вселенной. Большинство разрабатываемых спин-оффов являются приквелами «Игры престолов», но есть среди них и сиквелы.

В прошлом была заморожена работа над шоу про Джона Сноу. Также ранее ходили слухи о сериале про Арью Старк. Но никаких подробностей о новых проектах Мартин не раскрыл, поэтому остаётся загадкой, кому посвящены эти приквели и сиквелы «Игры престолов».

Показ «Рыцаря семи королевств» начнётся 18 января. «Дом Дракона» вернётся с третьим сезоном, возможно, летом. Это шоу заранее продлили на четвёртый сезон, который станет последним.