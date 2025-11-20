 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог» Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал Новые фильмы недели: «Дракула» Люка Бессона и ещё одно «Аббатство Даунтон» Мандалорец и Грогу на новом кадре из первого за несколько лет фильма по «Звёздным войнам» Marvel готовит вариантные обложки в виде коллекционных карточек в комиксах о Людях Икс
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
258

Больше «Игры престолов»: в разработке пять или шесть новых спин-оффов фэнтези-сериала

Источник: HBO

В следующем году на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max выйдут первый сезон «Рыцаря семи королевств» и третий сезон «Дома Дракона». Оба проекта являются приквелами сериала «Игра престолов», снятого по книжному циклу «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. И если верить писателю, то в разработке ещё больше спин-оффов телевизионного фэнтези.

На прошлой неделе Мартин выступил на фестивале Iceland Noir в Рейкьявике. Там он затронул тему спин-оффов «Игры престолов». И по словам писателя, кроме «Рыцаря семи королевств» и «Дома Дракона», в разработке находятся ещё пять или шесть сериалов по той же вселенной. Большинство разрабатываемых спин-оффов являются приквелами «Игры престолов», но есть среди них и сиквелы.

В прошлом была заморожена работа над шоу про Джона Сноу. Также ранее ходили слухи о сериале про Арью Старк. Но никаких подробностей о новых проектах Мартин не раскрыл, поэтому остаётся загадкой, кому посвящены эти приквели и сиквелы «Игры престолов».

Показ «Рыцаря семи королевств» начнётся 18 января. «Дом Дракона» вернётся с третьим сезоном, возможно, летом. Это шоу заранее продлили на четвёртый сезон, который станет последним.

Теги
Рыцарь семи королевствИгра престоловФэнтези
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

14Дункан Высокий и Эгг на новом кадре из сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов» 10Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят 3Третий сезон «Разделения» приближается: новые эпизоды самого популярного сериала Apple TV выйдут «скоро» 26«Тайный город» становится явным: трейлер фэнтези-сериала с Биковичем, Пересильд и Чебатковым 19Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят

Тоже интересно

0«Кулинарные скитания по другому миру с нелепыми навыками» в главном трейлер второго сезона исекая от студии MAPPA 25Только чудовища становятся богами в трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо 0Неделя кино на КГ — главные новости 15–21 сентября 5Маньяк Майкл Майерс получает новую игру про себя 1«Восхождение Героя Щита» продолжится в пятом сезоне фэнтезийного аниме

Далее на КГ

0
Фильм на основе популярной манги «Моя геройская академия» могут начать снимать через год
 6
Вайли — не злодей! «Койот против „Акме“» раскроет душу анимационного персонажа
 4
Гэри, Джуди и Ник на новых кадрах из долгожданного мультфильма «Зверополис 2»
 5
В «Истории игрушек 5» армия Баззов осознает действительность и устроит настоящий хаос (фото)
 0
Грядёт ретробезумие: Image готовит мощнейший боевик в стилистике 1990-х
 0
150 часов работы: Marvel представит серию обложек от известного художника Клейтона Крейна
 8
«Звёздные врата» вернутся в формате сериала с бывалым шоураннером и продюсером Роландом Эммерихом
 4
Идут съёмки сериала «Фурия», расширяющего киновселенную Bubble Studios и «Кинопоиска»
 2
Режиссёр Мэгги Джилленхол и актриса Джесси Бакли на новой фотографии со съёмок фильма «Невеста»
 17
Карен Гиллан сохранила свои топик и шортики в «Джуманджи 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Мстители: Судный день» расплавят зрительские мозги: Ченнинг Татум не мог представить, что такое возможно
 
Центр рисованных историй в Москве отметит своё пятнадцатилетие
 
Бесконечный рёв: Годзилла устремится в космос, чтобы разрушить всю вселенную новой мини-серии
 
Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер»
 
Игры Геймпленый трейлер Resident Evil Requiem пугает главную героиню до истерики
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 626: Потенциал деда
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов»
 
6ЕВА – 659: Генератор мудаков
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
1Ноль кадров в секунду – 604: Слабоумие — это неразумно
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
1ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru