 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли Фото со съёмок спецэпизода про Карателя подтверждает появление злодейки из комиксов Marvel The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода «Одиссея» Кристофера Нолана на обложках: Мэтт Дэймон и Троянский конь
• • •
 
15
СЕРИАЛЫ
1 080

«Тайный город» становится явным: трейлер фэнтези-сериала с Биковичем, Пересильд и Чебатковым

Источник: «Медиаслово»

Книжный цикл «Тайный город» писателя Вадима Панова снова экранизировали. В 2026 году выйдет второй сериал «Тайный город», созданный продюсерской компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино». Точная дата премьеры фэнтези-проекта пока неизвестна, но у него уже есть первый трейлер. Ролик опубликовала компания «Медиаслово» на официальной странице во «ВКонтакте».

Сюжет сериала переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артём, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Цитата из пресс-релиза

В новом «Тайном городе» сыграли Милош Бикович, Юлия Пересильд, Евгений Чебатков, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.

Первый сериал «Тайный город» с Павлом Прилучным начал выходить в 2014 году на канале РЕН ТВ. Сериал продлился три сезона и завершился в 2019-м.

Теги
ВидеоТайный городФэнтези
Комментарии (15)

Ещё на эту тему

8Потомок Цезаря и Клеопатра: звёзды «Улицы разбитых фонарей» и «Вампиров средней полосы» играют в новой комедии СТС 11Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод» 14Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят 4Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят 2«Очень странные дела: Истории из 85-го»: анонсирующий ролик спин-оффа хитового шоу Netflix

Тоже интересно

8Смертельная игра, экшен и дата премьеры в тизере боевика «Последний выживший самурай» 15Джейсон Стэйтем и раздражающая актриса на первых фото «Пчеловода 2» 0Неделя кино на КГ — главные новости 29 сентября — 5 октября 3250 оттенков Хогвартса: Legendary экранизирует любовный фанфик о Драко Малфое и Гермионе Грейнджер 0Ноль кадров в секунду. Выпуск 595: Silksong пришёл

Далее на КГ

5
«Одиссея» Кристофера Нолана на обложках: Мэтт Дэймон и Троянский конь
 2
Добрый злодей отправляется в опасное путешествие ради любимой в тизере сказки «Кощей. Тайна живой воды»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 3
Злой Кинг Конг рвёт и мечет в тизере второго сезона «„Монарх“: Наследие монстров»
 5
А такой ли уж гений Кодзима, раз выпускает сериал по Death Stranding на платформе Disney+?
 17
Оскар Айзек готов вернуться к «Звёздным войнам», если Disney как следует подумает о своём поведении
 2
Майкл С. Холл, воскрешённый Декстером, отправится шпионить в экшен-триллере с Нуми Рапас
 7
Колин Фаррелл станет священником с таинственным прошлым в экшен-триллере от создателя «Джона Уика»
 13
Идут съёмки комедийного фильма-ограбления «Дыра» с Викторией Исаковой и Никитой Кологривым
 14
Valve анонсировала новый VR-шлем, новый PC и новый контроллер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Аниме опять захватило американский кинопрокат: «Человек-бензопила» рвётся к победе
 
Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж
 
Кино «Битва за битвой» с Леонардо Дикаприо может обернуться для студии большими убытками
 
Щ.И.Т. восстанет из могилы в грядущем выпуске «Капитана Америки»
 
Игры Мордобой, погони и перестрелки в 10 минутах геймплея Ananta
 
Ubisoft хочет создать сериал по мотивам Far Cry с шоураннером «Чужого: Земля»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
1ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru