«Тайный город» становится явным: трейлер фэнтези-сериала с Биковичем, Пересильд и Чебатковым

Книжный цикл «Тайный город» писателя Вадима Панова снова экранизировали. В 2026 году выйдет второй сериал «Тайный город», созданный продюсерской компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино». Точная дата премьеры фэнтези-проекта пока неизвестна, но у него уже есть первый трейлер. Ролик опубликовала компания «Медиаслово» на официальной странице во «ВКонтакте».



Сюжет сериала переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артём, случайно становится обладателем артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами. Цитата из пресс-релиза

В новом «Тайном городе» сыграли Милош Бикович, Юлия Пересильд, Евгений Чебатков, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.

Первый сериал «Тайный город» с Павлом Прилучным начал выходить в 2014 году на канале РЕН ТВ. Сериал продлился три сезона и завершился в 2019-м.