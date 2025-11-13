А такой ли уж гений Кодзима, раз выпускает сериал по Death Stranding на платформе Disney+?

Гениальность игротворца Хидэо Кодзимы уже под вопросом. Анимационный сериал по мотивам своего хитового франчайза Death Stranding с рабочим названием Death Stranding: Isolations он решил выпустить на стриминге Disney+. Случится это не раньше 2027 года.

Как сказал сам Кодзима, он очень любит студию Disney. Они подружились ещё в 2023 году на съёмках документального фильма Hideo Kojima: Connecting Worlds, и когда слуги мышиного бога обратились к нему с предложением, он сразу согласился.

Идея мультсериала посетила Хидэо, когда он задумался о том, что в мире есть странные и несчастные люди, которые не играют в видеоигры. А ему очень хотелось поделиться миром Death Stranding с большим количеством платежеспособного населения.

К слову, Death Stranding: Isolations не будет сюжетно связан с двумя уже вышедшими играми. Какие-то молодые мужчина и женщина отправятся в незабываемое приключение — вот и всё. Есть первый постер:

Анимацией займётся, как говорят, известная японская компания E&H Production. Режиссёром сериала станет Такаюки Сано.

Параллельно студия А24 ведёт работы над художественной экранизацией первоисточника.