Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят

Съёмки ещё одного сериала завершились в ноябре. Как сообщили СМИ, подошли к концу съёмки четвёртого сезона хоррора «Извне». Отснятый сезон выйдет на MGM+ когда-то в 2026 году.

«Извне» — проект от исполнительных продюсеров «Остаться в живых». В шоу играет звезда хита прошлых лет Гарольд Перрино. Создателем хоррора является Джон Гриффин.

Первый сезон «Извне» вышел в 2022-м, второй — в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из них по 10 эпизодов.

Сериал рассказывает про затерянный в лесу странный городок. Это место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только заходит солнце.

Ранее в этом месяце стало известно об окончании съёмок третьего сезона «Властелина колец: Колец власти». Также на днях появилась новость о завершении съёмок третьего (финального) сезона «Аватара: Легенды об Аанге».