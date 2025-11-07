«Очень странные дела: Истории из 85-го»: анонсирующий ролик спин-оффа хитового шоу Netflix

Всё ближе финал сериала «Очень странные дела». Спустя девять лет Netflix выпустит пятый сезон одного из своих самых популярного шоу. Этот заключительный сезон выйдет в трёх частях 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Но после своего финала вселенная «Очень странных дел» продолжит расширятся благодаря новым проектам.
Одним из таких проектов стал анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го». Хотя о мультсериале известно уже давно, Netflix только сегодня опубликовал ролик с официальным анонсом шоу.
«Истории из 85-го» дебютируют на стриминговом сервисе в 2026 году. Их события развернутся между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В спин-оффе основным персонажам сериала суровой зимой 1985-го придётся сразиться с новыми монстрами и разгадать паранормальную тайну, угрожающую их городу. У знакомых героев в спин-оффе будут новые голоса, актёры из «Очень странных дел» озвучивать своих персонажей в мультсериале не станут.
Ранее сообщалось, что анимационное шоу растянется на два сезона. По задумке проект должен вызвать ощущение мультфильма 80-х. Братья Дафферы, создатели «Очень странных дел» и продюсеры спин-оффа, описали мультсериал, как «ностальгический, но в то же время рассчитанный на более молодую аудиторию».
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: