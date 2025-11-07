 
 
Ультимативный охотник становится добычей в новом трейлере экшена «Хищник: Планета смерти» Романтическая драма Роберта Паттинсона и Зендеи выступит в прокате против сиквела «Братья Супер Марио в кино» Анонс Project TAL — зрелищного корейского фэнтезийного экшена Вышел первый номер личного комикса про Шреддера из «Черепашек-ниндзя» Жён The Beatles в фильмах Сэма Мендеса сыграют звёзды «Сёгуна» и «Белого лотоса»
СЕРИАЛЫ
365

«Очень странные дела: Истории из 85-го»: анонсирующий ролик спин-оффа хитового шоу Netflix

Источник: Netflix

Всё ближе финал сериала «Очень странные дела». Спустя девять лет Netflix выпустит пятый сезон одного из своих самых популярного шоу. Этот заключительный сезон выйдет в трёх частях 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Но после своего финала вселенная «Очень странных дел» продолжит расширятся благодаря новым проектам.

Одним из таких проектов стал анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го». Хотя о мультсериале известно уже давно, Netflix только сегодня опубликовал ролик с официальным анонсом шоу.

«Истории из 85-го» дебютируют на стриминговом сервисе в 2026 году. Их события развернутся между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В спин-оффе основным персонажам сериала суровой зимой 1985-го придётся сразиться с новыми монстрами и разгадать паранормальную тайну, угрожающую их городу. У знакомых героев в спин-оффе будут новые голоса, актёры из «Очень странных дел» озвучивать своих персонажей в мультсериале не станут.

Ранее сообщалось, что анимационное шоу растянется на два сезона. По задумке проект должен вызвать ощущение мультфильма 80-х. Братья Дафферы, создатели «Очень странных дел» и продюсеры спин-оффа, описали мультсериал, как «ностальгический, но в то же время рассчитанный на более молодую аудиторию».

