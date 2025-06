Суровая зима, прежние герои и новые монстры: детали анимационного спин-оффа «Очень странных дел»

В этом году спустя девять лет завершится сериал «Очень странные дела». Для шоу Netflix последним станет пятый сезон, который выйдет в трёх частях 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Но даже после него «Очень странные дела» задержатся на стриминговом сервисе благодаря новым проектам по франчайзу.

Одним из них будет двухсезонный анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» или Stranger Things: Tales From ’85, ранее известный под кодовым названием Project Mirkwood. И недавно появились появились новые подробности предстоящего шоу.

«Истории из 85-го» дебютируют на Netflix в 2026 году. Их события развернутся между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В спин-оффе основным персонажам сериала суровой зимой 1985-го придётся сразиться с новыми монстрами и разгадать паранормальную тайну, угрожающую их городу.

По задумке проект долен вызвать ощущение мультфильма 80-х. Братья Дафферы, создатели оригинального шоу и продюсеры спин-оффа, описали мультсериал, как «ностальгический, но в то же время рассчитанный на более молодую аудиторию».

Сайт The Wrap отметил, что, судя по кадрам, показанным недавно только на презентации Next on Netflix Animation в мультсериала использована «высококлассная компьютерная анимация» от студии Flying Bark Productions, участвовавшей в создании таких проектов, как «Что если?», «Эволюция Черепашек-ниндзя» и «Эволюция Черепашек-ниндзя: Фильм». Поэтому, отметил сайт, не стоит ожидать слишком много ретро-стиля в анимации.

Ранее стало известно, что у сериала Paramount+ «Звёздный путь: Странные новые миры» пятый сезон тоже станет последним.