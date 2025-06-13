Сериал «Звёздный путь: Странные новые миры» закончится пятым сезоном

Этим летом сериал «Звёздный путь: Странные новые миры» вернётся с третьим сезоном, который не станет последним. Впереди у шоу, как выяснилось, ещё не один, а два сезона. Проект заранее продлили на пятый. И вот он станет для сериала последним.

Производство заключительного сезона начнётся позднее в нынешнем году. Когда он выйдет, пока неизвестно. Даты премьеры пока нет и у четвёртого. Но известно, что пятый будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти.

Третий дебютирует на стриминговом сервисе Paramount+ 17 июля. В этот день на площадке появятся два первых эпизода сезона.

Шоу является частью известного франчайза «Звёздный путь». Рассказывает проект про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», которые исследуют новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звёздного пути» поднялся на борт того же звездолёта. Главную роль в спин-оффе исполняет Энсон Маунт

Также в производстве находится совершенно новый сериал франчайза под названием «Звёздный путь: Академия Звёздного флота». Его до премьеры продлили на второй сезон. Первый может выйти в этом или в следующем году.