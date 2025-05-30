Недостаточно просмотров: «Сорвиголова: Рождённый заново» — первый сериал Marvel Studios, не попавший в чарты Nielsen

Прямо сейчас идут съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Первый стартовал в марте и даже стал крупнейшим дебютом на стриминговом сервисе Disney+ в этом году. Сезон растянулся на девять уже вышедших эпизодов. Шоу хорошо приняли критики и зрители. Но с цифрами его просмотров всё же возникли некоторые проблемы. «Рождённый заново» стал первым сериалом Marvel Studios, ни разу не попавшим в еженедельные рейтинги Nielsen топ-10 самых просматриваемых оригинальных стриминговых шоу. Об этом сообщил портал ComicBookMovie.com.

«Рождённый заново» стал вторым шоу Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Возрастной рейтинг мог помешать ему попасть в чарты аналитической компании. Первым таким проектом был сериал «Эхо». Он вышел в январе 2024 года. В день премьеры на Disney+ появились все пять его эпизодов. Тогда как «Рождённый заново» дебютировал с двумя эпизодами, получившими 465 млн минут просмотров. У третьей серии просмотров в минутах 464 млн, у четвёртой — 373 млн, у выходивших вместе пятого и шестого эпизодов — 344 млн, у седьмого — 470 млн, у восьмого — 463 млн, а у девятого — 385 млн.

Второй сезон дебютирует в 2026 году. В нём появится супергероиня Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Недавно в сети оказались фото с актрисой со съёмок продолжения.

«Рождённому заново» сразу дали два сезона. Есть планы и на третий. Но продлял ли сериал?