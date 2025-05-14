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Джессика Джонс дебютирует в киновселенной Marvel во втором сезоне «Сорвиголовы: Рождённого заново»

Источник: Netflix

Презентация Disney Upfronts не обошлась без новых подробностей второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Сезон, который уже снимают, представит в кинематографической вселенной Marvel Джессику Джонс в исполнении Кристен Риттер. Актриса повторит роль супергероини из выходивших на Netflix сериалов «Джессика Джонс» и «Защитники». В последнем Джонс объединялась с Сорвиголовой, Люком Кейджем и Железным кулаком.

Риттер появилась на Disney Upfronts, где сказала, что рада вернутся к роли после трёх сезонов сольного сериала и «Защитников». Актриса заявила, что её героиню ждёт еще много интересного, а второй сезон «Рожденого заново» будет невероятным.

Новое шоу про Сорвиголову дебютировало на Disney+ в этом году. К роли Мэтта Мёрдока в проекте вернулся Чарли Кокс. Выход второго сезона сериала намечен на 2026 год.

«Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» проектом Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. В продолжении шоу сыграет Мэттью Лиллард.

Джон Бернтал повторил в новом сериале роль Фрэнка Касла. Актёр также работает над спецэпизодом про Карателя.

Теги
Сорвиголова: Рождённый зановоDisney+Marvel
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