Новые сериалы недели: «Киллербот» Александр Скарсгард и триллер от создателя «Остаться в живых»

Вторник, 13 мая
В ролях Том Сегура
Сборник уморительных, но тревожных историй, раздвигающих границы приличия. Стендап-комик Том Сегура в роли рассказчика и основного действующего лица.
Новая чёрная комедия Netflix далека от банальности настолько, насколько это вообще возможно. Комик Том Сегура без стеснения рассказывает мрачные и забавные истории на самые провокационные темы. Этакий сборник зарисовок из жизни, но с повышенным уровнем безумия.
Четверг, 15 мая
В ролях Кит Дэвид, Sydney Elisabeth, Грег Грюнберг, Камилла Гвати, Rachel Hilson, Джош Холлоуэй
В 1972 году первая чернокожая женщина-агент ФБР отправляется на Юго-Запад и вербует одного нечистого на руку водителя, чтобы уничтожить растущий преступный синдикат.
Джей Джей Абрамс, взявший существенный и вполне объяснимый перерыв после «Звёздных войн» с Дэйзи Ридли, возвращается с новым сериалом и, возможно, возвращает в большую игру Джоша Холлоуэя. Звезда «Остаться в живых» хоть и доигрался до «Йеллоустоуна», по сути звездой так и не стал, что правда странно.
«Лузер», если обещания не обманывают, этакий лёгкий ретро-триллер с ламповой эстетикой 70-х, и харизма негодяя Сойера как нельзя лучше вписывается в общую концепцию. В напарницы Холлоуэю досталась Рэйчел Хилсон.
мультфильм, семейный
В ролях Fred Tatasciore, Fred Tatasciore, Fred Tatasciore
Создатель Тим Миллер, Дэвид Финчер
В антологию входят 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.
Всеми любимый анимационный сериал-антология от Тима Миллера возвращается с четвёртым сезоном. Всего будет десять эпизодов. Фанаты в восторге!
Пятница, 16 мая
Далёкое будущее. Андроид, занимающийся вопросами безопасности, внезапно обретает сознание и свободу воли благодаря взлому системы безопасности. Теперь он вынужден бороться с эмоциями, балансируя между опасными миссиями и стремлением к изоляции. Скрывая свои новые способности от людей, он продолжает выполнять опасные задания.
По трейлеру складывается впечатление, что Apple сделал всё как надо, и у нас на подходе новый хит. В основе — серия книг «Дневники Киллербота» Марты Уэллс, по ощущениям даже улучшенная. Саркастичный юмор и мордашка Александра Скарсгарда в футуристичных декорациях далёкого будущего — звучит и выглядит многообещающе.
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