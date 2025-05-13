Новые сериалы недели: «Киллербот» Александр Скарсгард и триллер от создателя «Остаться в живых»

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Max

В 1972 году первая чернокожая женщина-агент ФБР отправляется на Юго-Запад и вербует одного нечистого на руку водителя, чтобы уничтожить растущий преступный синдикат.

Джей Джей Абрамс, взявший существенный и вполне объяснимый перерыв после «Звёздных войн» с Дэйзи Ридли, возвращается с новым сериалом и, возможно, возвращает в большую игру Джоша Холлоуэя. Звезда «Остаться в живых» хоть и доигрался до «Йеллоустоуна», по сути звездой так и не стал, что правда странно.

«Лузер», если обещания не обманывают, этакий лёгкий ретро-триллер с ламповой эстетикой 70-х, и харизма негодяя Сойера как нельзя лучше вписывается в общую концепцию. В напарницы Холлоуэю досталась Рэйчел Хилсон.