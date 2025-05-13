В сериале «Киллербот» у Александра Скарсгарда есть очень большая пушка (видео)

В пятницу, 16 мая, стриминг Apple TV+ начнёт показ сериала по мотивам книжной серии научно-фантастических романов «Киллербот».

С Александром Скарсгардом в роли киборга-охранника с очень тонкой натурой и большими стволами.

Судя по всем материалам, экранизация сохранила лёгкий и комедийный тон первоисточника. Также создатели решили ничего не менять во внутреннем монологе центрального персонажа. То есть оставили всё как было в книгах: Киллербот любит ехидно комментировать происходящее про себя — особенно достаётся людям.

Создатели выпустили парочку отрывков. В одном — экшен, в другом — важное сюжетное событие, в котором главный герой обретает независимость от контрольного чипа:

Сюжет:

Экшен: