Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс в тизере второго сезона Fallout

Второй сезон Fallout не заставил себя ждать слишком долго — Amazon объявил, что продолжение его нового хита выйдет уже в декабре этого года, и даже представил сразу два его тизера предстоящего. Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс на своих местах (смотрим до конца).



798

80%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

1

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p16,1 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t58701" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

И это не единственные хорошие новости для фанатов на сегодня — Fallout уже официально продлён на третий сезон, а, если верить исполнителю роли Максимуса Аарону Мотену, куда более вероятен план с пятью-шестью сезонами. Лишь бы рейтинги не подвели!