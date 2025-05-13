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СЕРИАЛЫ
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Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс в тизере второго сезона Fallout

Источник: Amazon Prime Video

Второй сезон Fallout не заставил себя ждать слишком долго — Amazon объявил, что продолжение его нового хита выйдет уже в декабре этого года, и даже представил сразу два его тизера предстоящего. Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс на своих местах (смотрим до конца).

И это не единственные хорошие новости для фанатов на сегодня — Fallout уже официально продлён на третий сезон, а, если верить исполнителю роли Максимуса Аарону Мотену, куда более вероятен план с пятью-шестью сезонами. Лишь бы рейтинги не подвели!

Теги
ВидеоFallout
Комментарии (2)

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