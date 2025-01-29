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Эллиот Пейдж вспомнит, как был Эллен Пейдж в экранизации видеоигры Beyond: Two Souls

Источник: Quantic Dream.

На волне успехов сериальных экранизаций таких видеоигр, как «Одни из нас» и «Фоллаут», на малые экраны переносят ещё одну популярную игрушку — Beyond: Two Souls. Компания Эллиота Пейджа Pageboy Productions приобрела права на первоисточник у разработчика Quantic Dream.

В игре главные роли играли Пейдж и Уиллем Дефо; в центре истории находилась Джоди Холмс, молодая женщина с экстраординарными сверхъестественными способностями, которая оказывается в паутине государственных заговоров и врагов из другого мира.

Главная героиня ментально связана с загадочной сущностью по имени Эйден; Джоди одновременно должна справляться с военными исследованиями, отражать атаки из других измерений и разбираться в истинной причине своих редких талантов.

Разработка сериала находится на самой ранней стадии. Экранизация возьмёт на вооружение у игры нелинейный нарратив, раскрывающий путь Джоди от правительственного эксперимента до беглянки, которая пытается разобраться в себе и связи с Эйденом.

Пейдж верит, что богатый сюжет и эмоциональная глубина послужат отличным фундаментом для адаптации. Разумеется, все участники хотят создать уникальное видение персонажей и их развития, резонирующее с поклонниками и непричастными. Да, интересно, как часто такой подход себя оправдывал? Когда пытаешься дотянуться до всех.

Теги
Эллиот ПейджУиллем Дефо
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Источник фотографий: Depositphotos

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