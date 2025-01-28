Вместо Милоша Биковича: в третьем сезоне «Белого лотоса» снялся Юрий Колокольников

Только мы решили, что третий сезон «Белого лотоса», действие которого разворачивается в Таиланде, без русских выглядит крайне нереалистично, как русские там были обнаружены — причём прямо в трейлере. Если смотреть не моргая… вы всё равно не увидите Милоша Биковича. Зато точно признаете в одном из отдыхающих Юрия Колокольникова.

Как так вышло, остаётся загадкой. Напомним, изначально создатели позвали в сериал именно Биковича, но под давлением либерально настроенной общественности спешно передумали — паспорт не тот. Колокольников, как видно, проверку прошёл. Заменил ли звезда «Крэйвена-охотника» звезду «Холопа», не известно. Не исключено, что Биковичу была прописана более значимая роль, а Колокольников засветится лишь эпизодически. Точно узнаем не раньше 16 февраля.

Сам актёр уже подтвердил своё участие в проекте и посоветовал слабонервным отодвинуться от экранов.

Вместе с Кококольниковым в третьем сезоне будут играть Уолтон Гоггинс, Мишель Монахэн, Кэрри Кун, Лиса из Blackpink, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Эйми Лу Вуд, Патрик Шварценеггер и уже знакомая зрителям Наташа Ротуэлл.