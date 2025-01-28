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«День из жизни»: появился ролик про трудные будни Человека-паука из мультсериала Marvel Studios

Источник: Marvel

Чем ближе премьера мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», тем больше видео к нему в сети. Так, к завтрашнему релизу первых серий вышел ролик «День из жизни» про трудные будни школьника-супергероя Питера Паркера. Его представила Marvel Studios. А портал Rotten Tomatoes опубликовал эксклюзивный отрывок, в котором Человек-паук разговаривает с Гарри Озборном после его спасения.

Дебютный сезон проекта включает в себя 10 серий. Выйдут они на стриминговом сервисе Disney+ в четырёх частях. 29 января анимационный сериал стартует с двумя эпизодами (1–2). 5 февраля выйдут три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10).

Визуально проект будет походить на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он покажет альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

Ранее был представлен отрывок из сериала, в котором Паркера кусает необычный паук. А ещё заранее стало известно, что сериал продлили на третий сезон.

«День из жизни»:

Эксклюзивный отрывок:

Теги
ВидеоВаш дружелюбный сосед Человек-паук
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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