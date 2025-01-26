«Укус паука»: Marvel Studios представила отрывок из своего первого мультсериала про Человека-паука

Через несколько дней на стриминговом сервисе Disney+ начнёт выходить анимационный сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Он станет первым проектом о супергерое от Marvel Studios. Но в новой истории персонажа, как и во многих до неё, Питер Паркер получает суперспособности после того, как его укусит необычный паук. Увидеть, как это происходит в грядущем сериале, можно в отрывке. Ролик называется «Укус паука».

Первый сезон включает в себя 10 серий. Выйдут они в четырёх частях меньше чем за месяц. 29 января сериал дебютирует с двумя эпизодами (1–2). 5 февраля выйдут сразу три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10). У сериала будет и второй сезон.

Визуально проект будет походить на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он покажет альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.