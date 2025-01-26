 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Универ. Молодые» — трейлер продолжения показал Кузю и новых студентов Авторы Wuchang: Fallen Feathers завлекают публику фансервисом Новые сериалы недели: «Игра в кальмара» возвращается Спортивное противостояние команд «Метеор» и «Вымпел» возобновится в мультсериале «Чемпионы» Отъевшийся Том Харди и вечно молодая Хелен Миррен на съёмках нового сериала Гая Ричи (фото)
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
546

«Укус паука»: Marvel Studios представила отрывок из своего первого мультсериала про Человека-паука

Источник: Marvel

Через несколько дней на стриминговом сервисе Disney+ начнёт выходить анимационный сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Он станет первым проектом о супергерое от Marvel Studios. Но в новой истории персонажа, как и во многих до неё, Питер Паркер получает суперспособности после того, как его укусит необычный паук. Увидеть, как это происходит в грядущем сериале, можно в отрывке. Ролик называется «Укус паука».

Первый сезон включает в себя 10 серий. Выйдут они в четырёх частях меньше чем за месяц. 29 января сериал дебютирует с двумя эпизодами (1–2). 5 февраля выйдут сразу три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10). У сериала будет и второй сезон.

Визуально проект будет походить на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он покажет альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

Теги
ВидеоВаш дружелюбный сосед Человек-паук
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Первый сезон нового мультсериала про Человека-паука выйдет по необычному графику

Тоже интересно

40Звезда Marvel и DC Джимон Хонсу с трудом сводит концы с концами 4«Guilty Gear Strive: Двойные правители» — трейлер и авторы экранизации-продолжения популярного файтинга 14Дачный угар под «Сектор Газа» в тизере комедии «Батя 2. Дед» 6В трейлере триллера «Главная цель» студент находит ключ для всех цифровых замков 0«Пуля/Пуля» — анонс нового гоночного экшена от режиссёра «Магической битвы»

Далее на КГ

10
Человек из стали совершает хитрый воздушный манёвр в новом тизере «Супермена»
 0
Titan Comics заново издаст классические истории про Танкистку
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 563 — трансляция
 0
Рыжая Соня сразится с той самой Армией Тьмы в новом комиксе
 0
Человек-паук сражается со своим классическим врагом на страницах перезапуска The Amazing Spider-Man
 0
Канал SEGA Forever скоро восстанет из пепла?
 0
На Северном полюсе стало адски жарко во втором выпуске Hellverine
 3
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 657: Ищем ДНК «Kинo-Гoвнo» с режиссёром «Последнего ронина» в его фильме
 1
Второй сезон аниме «Рейнджер-отброс» получил дату премьеры
 0
Черепахи снова в сборе! Сценарист Джейсон Аарон рассказал чего ждать поклонникам в будущем
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Джозеф Куинн ушёл из фильма автора «Американского психопата», чтобы сыграть одного из битлов
 
Кино Люси Лью снова недобрым словом поминает токсичного Билла Мюррея
 
Праздник к стенолазу приходит: «Ультимативный» Человек-паук встретит Рождество вместе с особыми гостями
 
Кино Сиквел «Одиноких волков» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни отменил режиссёр, а не Apple
 
Кино Кристиана Бэйла в ремейке «Американского психопата» заменит Остин Батлер
 
Кино «Пустые калории» — «Гладиатор 2» показался известному режиссёру бездушным коммерческим продуктом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 657: Ищем ДНК «Kинo-Гoвнo» с режиссёром «Последнего ронина» в его фильме
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 656: «Снова в деле», «Золото Рио Браво», «Квир», отечественный «Кракен», новые «Уоллес и Громит»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 562: Жрать за ваши грехи
 
 
1Телеовощи – 583: Очень серьёзные обсуждения
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
1Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru