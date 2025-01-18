Первый сезон нового мультсериала про Человека-паука выйдет по необычному графику

В конце месяца на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — нового проекта об известном супергерое Marvel. Ранее уже сообщалось, что первый сезон шоу включает 10 серий. Но, как выяснилось, выйдут они в четырёх частях меньше, чем за месяц.

Сайт ComicBook.com написал о необычном графике релиза серий. 29 января анимационный сериал дебютирует с двумя эпизодами (1–2). 5 февраля выйдут сразу три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10). Сезонов сразу запланировали два, поэтому шоу получит продолжение.

Визуально сериал будет походить на ранние комиксы про Питера Паркера из серии The Amazing Spider-Man. Проект покажет новую альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров шоу выступает Джефф Траммел.

Ранее стало известно о продлении на второй сезон анимационной антологии «Секретный уровень» по известным игровым франчайзам.