В конце прошлого года постапокалиптический триллер «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли получил продление сразу на третий и четвёртый сезоны. Они же станут последними для экранизации оригинальной книжной трилогии Хью Хоуи. Когда состоится премьера третьего сезона, пока не объявлено, но уже известно, что в нём сыграют Эшли Цукерман («Наследники») и Джессика Хенвик («Железный кулак», «Защитники», «Матрица: Воскрешение»). Цукерман исполнит роль молодого и целеустремленного конгрессмена Дэниела, а Хенвик — проницательного репортера Хелен. Об этом сообщил Deadline.

Книги и их сериальная адаптация повествуют о крайне неприветливом пocтaпoкaлиптичecкoм бyдyщeм. Остатки человечества живyт в гpoмaднoм подземном бyнкepe под землёй, защищающем их oт нeпpигoднoй для жизни cpeды нa пoвepxнocти. Ho пocлe чepeды тaинcтвeнныx cмepтeй инжeнep Джyльeтт бepётcя paзyзнaть вcю пpaвдy oб их убежище, и oткpывшaяcя eй иcтинa вcex пoтpяcёт.

Шоураннером всех четырёх сезонов выступает Грэм Йост. Он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и автором книг.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Apple TV+. Ранее был анонсирован новый проект сервиса со звездой «Хода королевы» и «Фуриосы: Хроник Безумного Макса» Аней Тейлор-Джой.