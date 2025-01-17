 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кейбл опять попадает в ужасное будущее на страницах первого выпуска Cable: Love and Chrome Рецензия и отзывы на сериал «Лихие» «Плохие парни до конца» позволят Мартину Лоуренсу сыграть в «Бриллиантовом полицейском 2» Что здесь происходит? Эйса Гонсалес и Аарон Пол в тизере космического триллера «Пепел» Хоррор «Человек-волк» от режиссёра «Апгрейда» и «Человека-невидимки» получил новый ролик до премьеры
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
1 425

В третьем сезоне постапокалиптики «Укрытие» сыграют Эшли Цукерман и Джессика Хенвик

Источник: Apple TV+

В конце прошлого года постапокалиптический триллер «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли получил продление сразу на третий и четвёртый сезоны. Они же станут последними для экранизации оригинальной книжной трилогии Хью Хоуи. Когда состоится премьера третьего сезона, пока не объявлено, но уже известно, что в нём сыграют Эшли Цукерман («Наследники») и Джессика Хенвик («Железный кулак», «Защитники», «Матрица: Воскрешение»). Цукерман исполнит роль молодого и целеустремленного конгрессмена Дэниела, а Хенвик — проницательного репортера Хелен. Об этом сообщил Deadline.

Книги и их сериальная адаптация повествуют о крайне неприветливом пocтaпoкaлиптичecкoм бyдyщeм. Остатки человечества живyт в гpoмaднoм подземном бyнкepe под землёй, защищающем их oт нeпpигoднoй для жизни cpeды нa пoвepxнocти. Ho пocлe чepeды тaинcтвeнныx cмepтeй инжeнep Джyльeтт бepётcя paзyзнaть вcю пpaвдy oб их убежище, и oткpывшaяcя eй иcтинa вcex пoтpяcёт.

Шоураннером всех четырёх сезонов выступает Грэм Йост. Он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и автором книг.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Apple TV+. Ранее был анонсирован новый проект сервиса со звездой «Хода королевы» и «Фуриосы: Хроник Безумного Макса» Аней Тейлор-Джой.

Теги
Укрытие
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Аня Тейлор-Джой выиграет в лотерею, будучи в розыске, в сериале от Apple TV+ 11«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлено на два сезона

Тоже интересно

11Милли Бобби Браун и Крис Пратт идут в «Электрический штат» братьев Руссо (трейлер) 1А вот и Джеки: в перезапуске Witchblade появится главный герой комикса The Darkness 12«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой второй тизер 12Экшен во все поля в трейлере боевика «Злая любовь» от продюсеров «Никто» 2Скоро объявят дату выхода эпизода анимационного проекта «Атака титанов: Реквием»

Далее на КГ

0
КГ играет: Metal Slug Tactics
 18
Страна на краю войны в новом трейлере фильма «Капитан Америка: Новый мир»
 0
«С Алисой в Стране Чудес: Ныряем в Страну Чудес» — анонс экранизации мировой классики от студии P.A Works
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 4
«Для таких фильмов придумали слово „посредственность“»: мнение критиков про экшен «Снова в деле» с Кэмерон Диас
 0
Научно-фантастический триллер от режиссёра «Форсажа 10» нашёл исполнителей главных ролей
 0
Космическое приключение в стиле Minecraft: анонсирована Cubic Odyssey
 6
Хоррор «Человек-волк» от режиссёра «Апгрейда» и «Человека-невидимки» получил новый ролик до премьеры
 8
ЕВА-616: Мутя-мутя
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 561: Пиратская корова
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
IDW представило свой новый и совсем нечитаемый логотип
 
Рецензия и отзывы на сериал «Это всё Агата»
 
Аниме Тираж манги «Палочка и меч Вистории», чья аниме-адаптация получит второй сезон, превысил 2 млн копий
 
КиноИгры «Ужасающий» станет видеоигрой
 
Кино Дисишный ужастик «Глиноликий» выйдет в сентябре 2026-го, как все хорроры от Warner Bros
 
Рецензия и отзывы на комикс «Страж маленького народца»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 655: «Ёлки 11», «Настоящая боль», Джуд Лоу в роли Путина, экранизации игр PlayStation
 
0Ноль кадров в секунду – 561: Пиратская корова
 
 
8ЕВА – 616: Мутя-мутя
 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
13ЕВА – 615: Насильная помощь
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
 
0Ноль кадров в секунду – 560: Ненужные люди
 
3ЕВА – 614: Лучшие сериалы 2024-го
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru