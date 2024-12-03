Аня Тейлор-Джой выиграет в лотерею, будучи в розыске, в сериале от Apple TV+

Звезда сериала «Ход королевы» и фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» сыграет в экранизации романа Lucky 2021 года. Аня Тейлор-Джой получила главную роль в сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Видеосервис и анонсировал адаптацию.

Роман написала Марисса Стейпли. Шоураннерами экранизации стали Джонатан Троппер («Банши», «Воин») и Кэсси Паппас («Укрытие»). Троппер также является создателем, сценаристом и исполнительным продюсером шоу. Другими исполнительным продюсерами выступают Аня Тейлор-Джой, Риз Уизерспун и Лорен Нойстедтер («Утреннее шоу»).

В центре сюжета книги мошенница Лусиана «Лаки» Армстронг. Она провернула ограбление и собиралась покинуть страну со своим парнем, но он исчез. Лусиана осталась одна и почти без денег. На заправке вместо сдачи ей пришлось взять лотерейный билет, который оказался выигрышным. Теперь Лусиана должна придумать, как получить большой выигрыш, ведь сама она находится в розыске.

Ранее тот же видеосервис продлил сериал «Твои друзья и соседи» со звездой «Безумцев» на второй сезон до премьеры первого. Создателем шоу выступает Троппер.