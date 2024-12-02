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«Универ. Молодые» — трейлер продолжения показал Кузю и новых студентов

Ушла, как говорится, эпоха, а на смену ей пришла новая. Многочисленные поклонники культового в определённых зрительских кругах комедийного сериала «Универ», оплакав окончание неподражаемого оригинала (и других его, с позволения сказать, сиквелов), могут готовиться к пришествию его продолжения, получившего название «Универ. Молодые».

Вот уже и трейлер наследника подоспел — со знакомыми лицами, обеспечивающим преемственность. Главное лицо принадлежит, конечно же, Кузе (Виталий Гогунский). Он теперь крутой бизнесмен. А на парах и в общаге страдают новички.

Точной даты премьеры у студенческого ситкома пока нет, но состоится она в следующем году.

Теги
ВидеоУнивер. Молодые
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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