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Перезапуск «Универа» официально в работе со звездой оригинала

Источник: ТНТ

Придумывать что-то новое трудно, поэтому кинотворцы продолжают до победного выдаивать проверенные франчайзы. В общем-то, после возвращения «Папиных дочек» и «Букиных», очередной перезапуск «Универа» был делом времени.

ТНТ уже приступил к съёмкам сериала «Универ. Молодые, который, как сообщается, станет одновременно продолжением и мягким перезапуском. По сюжету в уже известное общежитие заселяются первокурсники, а встречают их там знакомые всё лица: вернувшийся к работе ректора Павел Владимирович Зуев (Сергей Пиоро), ушедшая в преподавание Вика Бобр (Юлия Франц), Кисель из «Новой общаги» (Григорий Кокоткин) и, барабанная дробь, сам Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский), он же Кузя, он же «пельменный король», а теперь и почётный спонсор университета.

В актёрский состав проекта также вошли Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив.

После «Универа. Новой общаги», «Универа. 10 лет спустя», «Универа. 13 лет спустя» и спин-оффа «СашаТаня» всем этим, конечно, уже никого не удивишь.

Комментарии (4)

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