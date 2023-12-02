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Эпохальное возвращение! «Букины» и их новые соседи в видео-анонсе от «ТНТ»

Куда там всяким «Ричерам», «Домам Дракона» и «Пацанам» с их анонсами, когда телеканал «ТНТ» демонстрирует первые кадры из возвращения года — новых эпизодов «Счастливы вместе» в виде продолжения под названием «Букины». Показали не только старых добрых героев, но и свежее пополнение.

Помимо Bиктopа Лoгинoва (Гена Букин), Haтaльи Бoчкapёвой (Даша Букина), Aлeкcaндpа Якина (Рома Букин) и Дapьи Caгaлoвой (Света) в сиквеле задействованы Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Анна Глаубэ, Михаил Тарабукин и Тимур Батрутдинов.

Сами понимаете, такую премьеру пропустить нельзя, поэтому готовьтесь прильнуть к голубым экранам 18 декабря.

Теги
ВидеоБукины
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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