Куда там всяким «Ричерам», «Домам Дракона» и «Пацанам» с их анонсами, когда телеканал «ТНТ» демонстрирует первые кадры из возвращения года — новых эпизодов «Счастливы вместе» в виде продолжения под названием «Букины». Показали не только старых добрых героев, но и свежее пополнение.

Помимо Bиктopа Лoгинoва (Гена Букин), Haтaльи Бoчкapёвой (Даша Букина), Aлeкcaндpа Якина (Рома Букин) и Дapьи Caгaлoвой (Света) в сиквеле задействованы Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Анна Глаубэ, Михаил Тарабукин и Тимур Батрутдинов.

Сами понимаете, такую премьеру пропустить нельзя, поэтому готовьтесь прильнуть к голубым экранам 18 декабря.