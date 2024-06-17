Звезда «Парков и зон отдыха» получает робота в трейлере сериала «Санни»

На YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+ вышел трейлер сериала «Санни».

Грядущий релиз — адаптация романа The Dark Manual, который написал Колин О`Салливан. До премьеры экранизации уже меньше месяца: сериал из 10 эпизодов стартует на Apple TV+ 10 июля. В этот день на сервисе появятся сразу две серии «Санни». Другие будут выходить еженедельно до 4 сентября.

В создании адаптации учавствовало несколько компаний, включая A24. Главную героиню «Санни» сыграла Рашида Джонс, известная по ролям в сериалах «Офис» и «Парки и зоны отдыха».

В центре сюжета сериала живущая в Киото американка Сьюзи. Жизнь женщины резко меняется, после того как её муж и сын исчезают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» Сьюзи получает одного из домашних роботов нового класса, созданных компанией её мужа. Поначалу Сьюзи не нравятся попытки этого робота, Санни, заполнить пустоту в её жизни, но постепенно между ними завязывается неожиданная дружба. Вместе они раскроют мрачную правду о том, что на самом деле произошло с мужем и сыном Сьюзи.