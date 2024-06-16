Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 июня

«Пацаны» — всё. Пятый сезон станет для сериала последним. Эрик Крипке говорит, что всё так и задумывалось.

Вай выходит на поединок с Джинкс в тизере финального сезона «Аркейна». Да, анимационный сериал завершится на втором сезоне.

Хоумлендер на коньках и Билли Бутчер на переговорах — свежие кадры из «Пацанов». По кадру на каждый премьерный эпизод.

Гладиаторские бои, гонки на колесницах и прочие развлечения Древнего Рима в трейлере «Обречённых на славу». Хлеб и зрелища от Роланда Эммериха прибудут в июле.

Люди пошли войной на богов в тизере «Сумерек богов» Зака Снайдера. Заодно назвали дату начала бойни.

Новые сериалы недели: Джейк Джилленхол — главный подозреваемый. Пацаны, драконы и судебные разбирательства.

«Викинги: Вальхалла» возвращаются домой в трейлере финального сезона. Заключительные серии выходят в июле.