«Пацаны» — всё. Пятый сезон станет для сериала последним

Недавние рассуждения шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке о том, что сериал может уйти далеко за гарантированные ему пять сезонов можно сбрасывать со счетов. Стриминг Amazon официально попрощается с проектом после пятого сезона. Новости появились своевременно — как раз после обнародования первых отзывов от критиков, которые оценили четвёртый сезон хуже трёх предыдущих. Но прямую связь между двумя этими фактами никто устанавливать не берётся.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у четвёртого сезона сейчас 78% одобрения на основе 32 отзывов. Сертификат «свежести» прилагается.

Крипке, к слову, от своих недавних рассуждений открестился и говорит, мол, всегда задумывал этот сериал пятисезонным. Справедливости ради, он действительно об этом упоминал в предыдущих своих интервью. Поэтому терпеть неубиваемость основных персонажей особо кровожадным зрителям придётся относительно недолго.