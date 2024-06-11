Вай выходит на поединок с Джинкс в тизере финального сезона «Аркейна»

Мудрые создатели технофэнтези «Аркейн» решили не растягивать сюжет на энное количество сезонов, поэтому опубликованный сегодня тизер второго сезона сопроводило важное информационное дополнение — в ноябре сериал вернётся к зрителям в первый и последний раз. Второй сезон — финальный.

В продолжении напряжённого сюжета, чьи события разворачиваются во вселенной игрового франчайза League of Legends, Заун и Пилтовер вступят в горячую фазу противостояния, как и главные героини-сёстры — Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл).