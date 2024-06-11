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Вай выходит на поединок с Джинкс в тизере финального сезона «Аркейна»

Мудрые создатели технофэнтези «Аркейн» решили не растягивать сюжет на энное количество сезонов, поэтому опубликованный сегодня тизер второго сезона сопроводило важное информационное дополнение — в ноябре сериал вернётся к зрителям в первый и последний раз. Второй сезон — финальный.

В продолжении напряжённого сюжета, чьи события разворачиваются во вселенной игрового франчайза League of Legends, Заун и Пилтовер вступят в горячую фазу противостояния, как и главные героини-сёстры — Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл).

Теги
ВидеоАркейн
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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