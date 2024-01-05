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Второй сезон «Аркейна» анонсирует неминуемое возвращение злодея (видео)

Продвинутые технологии и инновационные методы поспособствуют возвращению с того света одного из ключевых персонажей первого сезона «Аркейна». На это прозрачнейшим образом намекает промо-ролик второго сезона анимационного технофэнтези. Случится это, правда, не так уж скоро — новые эпизоды наделавшего шума мультсериала появятся на стриминговой платформе в ноябре.

Сюжет развивается во вселенной игрового франчайза League of Legends и закручен вокруг рушащегося равновесия между двумя городами: утопающим в роскоши Пилтовером и погрязшим в нищете Зауном.

Теги
ВидеоАркейн
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Источник фотографий: Depositphotos

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