Второй сезон «Аркейна» анонсирует неминуемое возвращение злодея (видео)

Продвинутые технологии и инновационные методы поспособствуют возвращению с того света одного из ключевых персонажей первого сезона «Аркейна». На это прозрачнейшим образом намекает промо-ролик второго сезона анимационного технофэнтези. Случится это, правда, не так уж скоро — новые эпизоды наделавшего шума мультсериала появятся на стриминговой платформе в ноябре.

Сюжет развивается во вселенной игрового франчайза League of Legends и закручен вокруг рушащегося равновесия между двумя городами: утопающим в роскоши Пилтовером и погрязшим в нищете Зауном.