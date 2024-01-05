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«Семейка Аддамс. Дьяволюция» — в России выйдут оригинальные приключения мрачного семейства

Источник: Чарльз Аддамс

Времена, когда «Семейка Аддамс» находилась на пике своей популярности благодаря неидеальным, но всё равно заслуженно хитовым фильмам Барри Зонненфельда, остались далеко позади. Но недавно интерес публики к семейству начал-таки воскресать — спасибо не особо верному первоисточнику, но дико успешному сериалу «Уэнсдэй» от Netflix и Тима Бёртона. А значит появление в России произведения, весь этот медиа-франчайз породившего, было лишь вопросом времени (и успешных переговоров).

И вот вчера издательство «Комильфо» объявило о планах по выпуску в России книги «Семейка Аддамс. Дьяволюция» — сборника большей части оригинальных комикс-стрипов художника Чарльза Аддамса, из которых готичная семейка и выросла. Конечно, называть его работы комиксами было бы не совсем точно — преимущественно он рисовал отдельные картины с подписанными внизу словами персонажей (где требуется). Но и записывать книгу в артбуки не хочется — всё-таки это не тот формат, который ассоциируется с «полным собранием оригинальных историй из жизни легендарных персонажей».

И да, «Семейка Аддамс. Дьяволюция» — настолько полная коллекция классических приключений Аддамсов, насколько это имело смысл — за бортом остались лишь отдельные неопубликованные наброски, недостаточно сильно отличавшиеся от уже вошедших в собрание работ.

Если российское издание будет соответствовать англоязычному, то в нём будет 224 страницы, наполненные как рисунками, так и познавательными материалами с исследованием истории развития всех членов семьи.

Что до издательства «Комильфо», то вплоть до 8 января у него в ВК-группе обещают каждый день анонсировать по одной новой лицензии. Правда, пока три из них касались манги или «Благословения Небожителей». Но тут уж ничего не попишешь — азиатские работы сейчас и продаются лучше, и лицензировать их проще.

Теги
УэнсдэйСемейка Аддамс. Дьяволюция
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