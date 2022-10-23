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Тим Бёртон творит магию на съёмочной площадке сериала «Уэнcдэй» (видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трёхминутный ролик о создании многосерийного комедийного ужастика «Уэнсдэй» о знаменитой семейке Аддамс. Срежиссировал сериал не нуждающийся в представлении Тим Бёртон, и в свежем видеоролике шоураннеры проекта Альфред Гоф и Майлз Миллар на все лады расхваливают именитого постановщика и его подход к съёмкам.

Премьера Сериала, чей каст возглавляют Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Гвендолин Кристи, состоится на цифровой платформе 23 ноября.

Первый сезон сосредоточится на учёбе Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор. Здесь ей предстоит овладеть своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, а также расследовать череду кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители Гомес и Мартиша.

Теги
ВидеоУэнcдэй
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Источник фотографий: Depositphotos

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