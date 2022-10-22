Финал «Дома дракона» утёк в сеть до премьеры. HBO назвал виновных

Никогда такого не было, и вот опять — финальный эпизод «Дома дракона», который выйдет только завтра, уже можно посмотреть онлайн. На этот раз облажался официальный дистрибьютор компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. HBO разочарован сложившейся ситуацией и агрессивно чистит интернет:

Похоже, источником утечки стал партнёр-дистрибьютор из EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). HBO активно отслеживает и удаляет все копии из интернета. Мы разочарованы, что это незаконное действие испортило впечатление от просмотра для преданных фанатов сериала, которые увидят первоначальную версию эпизода в воскресенье, когда он выйдет на HBO и HBO Max,эксклюзивно в 4K.

Подобное уже случалось и с самой «Игрой престолов» — в 2017 году в сеть слили эпизод седьмого сезона, а уж утечки трейлеров у Warner Bros. и вовсе обычное дело.

«Дом дракона» уже получил продление на второй сезон, но сменил шоураннера — за Мигеля Сапочника отдуваться будет Райан Кондал. Кто из основного актёрского состава вернётся в продолжении — узнаем уже завтра. Шансы велики у Эммы Д’Арси, Мэтта Смита, Оливии Кук, Фабьена Франкеля, Риса Иванса, Мэттью Нихэма и Ив Бест.