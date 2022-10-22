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Падение в тёмные воды — свежий постер ноябрьского хоррора от авторов «Тьмы»

Появления очередной жуткой загадки остаётся ждать не так уж долго, о чём всем неравнодушным и напомнит свежий постер многосерийного хоррора «1899 год» от создателей немецкоязычного хита «Тьма». Стриминговый сервис Netflix выпустил свежий плакат сериала — с одной из основных героинь истории. Оный напоминает, что премьера состоится 17 ноября.

Постеры сериала «1899 год»

Восьмисерийный мистический хоррор Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с эмигрантами, отправившимися на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Тут-то и начинаются неприятности. Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Теги
Галерея1899 год
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Источник фотографий: Depositphotos

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