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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Эмили Бичем и другие пассажиры на кадрах хоррора «1899 год»

Потоковый сервис Netflix потихоньку готовится к премьере второго сериала, созданного немецкими талантами, подарившими подписчикам цифровой платформы фантастический триллер «Тьма». К промо-кампании хоррора «1899 год» подключился портал Entertainment Weekly, который опубликовал пачку персонажных кадров из премьеры, которая по-прежнему не имеет точной даты выхода, но релиз обещают в этом году.

Кадры из сериала «1899 год» Кадры из сериала «1899 год» Кадры из сериала «1899 год» Кадры из сериала «1899 год»

Восьмисерийный мистический ужастик Янтйе Фризе и Барана бо Одара рассказывает о корабле с европейскими эмигрантами, отправившимися на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет они сталкиваются с дрейфующим судном, считавшимся пропавшим. Тут-то и начинаются неприятности. Героям предстоит столкнуться с ужасающими тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Кадры из сериала «1899 год»
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Галерея1899 год
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Источник фотографий: Depositphotos

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