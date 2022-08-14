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Первоисточник: www.fandango.com Прямая ссылка на новость:

«Изгой-один» возвращается в кинотеатры с обновлённым постером

Источник: LucasFilm

Не за горами очередная диснеевская премьера по вселенной «Звёздных войн» — 21 сентября на цифровой платформе Disney+ состоится релиз трёх первых эпизодов «Андора». И дабы освежить в памяти кое-какую информацию из досье протагониста и его окружения, студия Disney решила вернуть в кинотеатры фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», приквелом которого значится сериал. А то вдруг вы не помните, чем всё закончилось для главного героя.

Повторный релиз фантастического экшена с Фелисити Джонс и Диего Луной стартует 26 августа в избранных кинотеатрах формата IMAX. И ради такого дела фильму даже выпустили обновлённый минималистичный постер.

Постеры фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

В качестве бонуса к фильму эксклюзивно покажут некий видеоматериал из «Андора». Проект, к слову, обнадёживает уже хотя бы потому что его шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой, правивший сценарий «Изгоя-один» и помогавший с его досъёмками.

Теги
Изгой-один. Звёздные войны: ИсторииАндор
Комментарии (2)

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