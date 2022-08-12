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Солдатик Дженсен Эклс побеждает злобного коммуняку Юрия в отрывке из боевика «Красный гром»

Пламенная речь благородного американского супергероя Солдатика, вербально унижающего злобного коммуниста из кремлёвской армии, напавшей на свободный Афганистан, обязательно достучится до зрительских сердец. Особенно в наши очень непростые времена, когда весь западный мир демократично воюет за всё хорошее против всего плохого!

Ради такого случая (а ещё чтобы позубоскалить над дисклеймерами Disney+) официальные соцсети корпорации добра Vought International опубликовали отрывок из боевика «Красный гром», где Солдатик (Дженсен Эклс) сыграл главную роль. Его держит в плену злобный коммунист Василий, но супергерой с честью выходит из вербального противостояния с коммунякой-угнетателем.

Соцсети корпорации сообщили, что невзирая на радикализацию первого супергероя Америки (между прочим, известной жертвы злобных русских), учинившего неслыханное в финале третьего сезона «Пацанов», контент с его участием по многочисленным просьбам трудящихся всё-таки вернётся на её обновлённый стриминговый сервис Vought++, но показ фильмов с его участием будет предварять обязательный дисклеймер.

Теги
ВидеоПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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