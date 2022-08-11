Дружба эльфов и гномов на постере приквела «Властелина колец»

Новое братство постепенно собирается для высшей цели — противостоять Великому Злу, грозящему Средиземью. На свежем плакате «Властелина колец. Колец власти», опубликованном в сети, запечатлены гуляющие по лесу союзники — гномий принц Дурин IV (Оуайн Артур) и эльф Элронд (Роберт Арамайо).

Чем закончится эта едва зародившаяся дружба, подписчики цифровой платформы Amazon начнут узнавать 2 сентября.

В остальных ролях — Морфидд Кларк, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон и Макс Болдри. Масштабным приквелом «Властелина колец» заправляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их коллега-сценарист Брайан Когман («Игра престолов»).