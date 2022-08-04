«Властелин колец. Кольца власти» рассказывает о своих главных героях в ролике о создании сериала

Шоураннеры приквела «Властелина колец» рассудили, что в их эпическом сериале — «Властелине колец. Кольцах власти» — должно быть своё собственное братство, по аналогии с Братством Кольца. Ну как минимум потому что в одиночку с Великим Злом не справишься.

Участникам этого самого братства и посвящён ролик о создании многосерийного фэнтези, где возглавляющие проект Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также участники основного актёрского состава ансамблевого проекта с воодушевлением рассказывают об истории противостояния смертельной угрозе всему Средиземью.

Эпическое сказание о важных событиях Второй эпохи стартует на цифровой платформе Amazon уже через месяц, 2 сентября.