 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж Создатель «Пацанов» рассказал, вернётся ли Солдатик Дженсена Эклса в четвёртом сезоне Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» «Король-герой переродился мастером боевых искусств и стал сильнейшей ученицей рыцаря» — первый трейлер аниме, суть которого ясна из названия
СЕРИАЛЫ
69
 
Прямая ссылка на новость:

«Властелин колец. Кольца власти» рассказывает о своих главных героях в ролике о создании сериала

Шоураннеры приквела «Властелина колец» рассудили, что в их эпическом сериале — «Властелине колец. Кольцах власти» — должно быть своё собственное братство, по аналогии с Братством Кольца. Ну как минимум потому что в одиночку с Великим Злом не справишься.

Участникам этого самого братства и посвящён ролик о создании многосерийного фэнтези, где возглавляющие проект Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также участники основного актёрского состава ансамблевого проекта с воодушевлением рассказывают об истории противостояния смертельной угрозе всему Средиземью.

Эпическое сказание о важных событиях Второй эпохи стартует на цифровой платформе Amazon уже через месяц, 2 сентября.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии

Ещё на эту тему

15Гномья принцесса и прочие герои сериала «Властелин колец. Кольца власти» 5Эльфы, орки и гномы на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти» 42Саурон и Балрог засветили свои лица в свежем трейлере эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Тоже интересно

0«Девушка напрокат 2» — персонажный трейлер Руки Саращины 17Момент настал: у космоэпика Starfield от авторов всех ваших ремейков Skyrim появилась 15-минутная демонстрация 5Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж 42022 году не до игр: Starfield и Redfall от Bethesda Softworks перенесли 9Съёмки третьего сезона «Воина» начнутся этим летом

Далее на КГ

0
Геймерша, фикрайтерша и первый MCU-мутант — «Marvel Studios: Общий сбор» обзавёлся выпуском о съёмках «Мисс Марвел»
 2
Первый взгляд на Аню Тейлор-Джой в роли Фьюриосы из приквела «Безумного Макса» (фото)
 0
Дональд Гловер готов прощаться в трейлере финального сезона «Атланты»
 3
Взорвать канон DC! Шоураннер «Харли Квинн» рассказал о главном злодее проекта
 0
«Алиса — механизм Эгиды: Расширение» — обновлённое название и сэйю аниме про схватки девочек и мехов
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 8
И никакого Брюгге: Колин Фаррелл и Брендан Глисон в трейлере драмы «Банши Инишира»
 22
Первого трансвестита Marvel представят в сериале «Железное сердце»
 17
Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились
 10
Ложная тревога! Режиссёр «Миссии невыполнима» намекнул, что Том Круз не собирается уходить после восьмой части
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 526: «Серый человек», «Межсезонье», Comic Con 2022
 
3Ноль кадров в секунду – 432: Нехватка котиковости
 
 
5ЕВА – 487: Умные против умных
 
 
1Телеовощи – 454: Юмор с вазелинчиком
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 
2Ноль кадров в секунду – 431: Жопоцентричный дизайн
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru