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Саурон и Балрог засветили свои лица в свежем трейлере эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Думали, что всё закончилось, а оказалось, всё только начинается, потому что зло не дремлет. На полях конвента Comic Con 2022 стриминговый сервис Amazon презентовал трёхминутный трейлер эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», где чего и кого только не засветил.

Все, на кого эта реклама сработала, прильнут к домашним экранам в начале осени — премьера самого дорогого сериала в истории состоится 2 сентября.

Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их коллега-сценарист Брайан Когман («Игра престолов») отвечают за многосерийную сагу об эпохальных событиях Средиземья, предшествовавших сюжетной линии «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина.

И пачка постеров в придачу:

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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