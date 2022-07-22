Саурон и Балрог засветили свои лица в свежем трейлере эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Думали, что всё закончилось, а оказалось, всё только начинается, потому что зло не дремлет. На полях конвента Comic Con 2022 стриминговый сервис Amazon презентовал трёхминутный трейлер эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», где чего и кого только не засветил.

Все, на кого эта реклама сработала, прильнут к домашним экранам в начале осени — премьера самого дорогого сериала в истории состоится 2 сентября.

Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их коллега-сценарист Брайан Когман («Игра престолов») отвечают за многосерийную сагу об эпохальных событиях Средиземья, предшествовавших сюжетной линии «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина.

И пачка постеров в придачу: