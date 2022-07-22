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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

«Вампиры средней полосы» показали графиню Ольгу в корсете и Жана с собачкой во втором сезоне (фото)

Продолжение отечественной мистической комедии «Вампиры средней полосы» напоминает о себе. Видеосервис «Кинопоиск» опубликовал эксклюзивные закадровые снимки с проходящих в Смоленске съёмок второго сезона. Продолжение стартует на потоковой платформе START в конце года.

Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы»

На фото — участники основного каста Артём Ткаченко и Ольга Медынич в образах. Отыгрывают очередной флешбэк с участием бывших любовников — графини Ольги Анваровны и Жана Иваныча.

Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы» Промо-арт сериала «Вампиры средней полосы»

Производственным процессом руководит постановщик Дмитрий Грибанов («Два холма»). Сценарист и шоураннер у сериала прежний — Алексей Акимов. В основном актёрском составе также значатся Юрий Стоянов, Екатериан Кузнецова, Дмитрий Лысенков, а также новички Ева Смирнова и Екатерина Ланн.

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ГалереяВампиры средней полосы
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Источник фотографий: Depositphotos

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