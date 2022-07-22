«У него не было никакого влияния» — создатель «Игры престолов» не хочет закончить как Стэн Ли

Джордж Р.Р. Мартин — человек-загадка. Создателю «Игры престолов» настолько лень писать книги, что он позволил сериалу уйти совершенно в другую степь — зато теперь он знает, как не надо заканчивать «Ветра зимы». В то же время именно этого он больше всего и боится — потерять контроль над вселенной, превратившись просто в добродушного толстяка, который ездит на Comic-Con и снимается в камео. Ну вы поняли, прямо как Стэн Ли.

В MCU есть «Мстители», но есть и что-то необычное, вроде «ВандаВижна». Это то, что, я надеюсь, мы сможем сделать с другими сериалами по «Игре престолов», чтобы у нас было разнообразие, демонстрирующее историю этого мира.

Иногда я сижу, пытаясь понять, кто я, чёрт возьми, во всём этом сценарии: Джордж Лукас? Джин Родденберри? Стэн Ли? Какое отношение я имею в этому франчайзу? Потому что есть три разные истории касательно того, где он в итоге оказались.

Я бы не хотел быть как Стэн Ли в конце. У него не было никаких сил, влияния. Он не писал истории, он не мог сказать: «Не делайте этого персонажа». Он был просто дружелюбным человеком, который ездил на конвенты и снимался в камео. Быть в стороне от мира и персонажей, который ты создал, это тяжело.