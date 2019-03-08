Дж. Р. Р. Мартин не знает, чем закончится сериал «Игра престолов»

История «Игры престолов» подходит к концу, ознаменовав целую эпоху в жизни миллионов зрителей, читавших и не читавших первоисточник. На днях HBO выпустил первый трейлер последнего сезона, в сети появились свежие кадры и промо-материалы от EW, новые откровения участников актёрского состава и съёмочной группы — в общем, рекламная компания финала работает на полную мощность. Сотрудники изданий и любопытствующие жаждут эксклюзива. А что же отец вселенной «Льда и Пламени»? Джордж Р. Р. Мартин даёт понять, что держится в стороне от общей суеты.

Оказывается, писатель так увяз в работе над «Ветрами зимы», что не смог выкроить времени даже на то, чтобы ознакомиться со сценарием восьмого сезона:

Я не читал сценарий финального сезона и не смог побывать на съёмочной площадке, потому что занят «Ветрами». Некоторые вещи мне известны, но множество арок второстепенных персонажей выстроены авторами сериала, а они давно обогнали меня в повествовании. Поэтому расхождения с книгами могут быть значительными.

Завершение «Игры престолов» вызывает у Мартина смешанные чувства:

Это было невероятное путешествие, и прошло оно практически без изъянов. Само собой, мне хотелось завершить сагу раньше, чем закончится сериал. Не предполагал, что всё сложится именно так.

Последняя на данный момент книга серии — «Танец с драконами» — вышла в 2011 году, тогда же состоялась и премьера экранизации. Времени прошло немало, однако автор не раз сетовал на многочисленные сложности с продолжением — обилие персонажей, их взаимодействие и колоссальный сюжетный багаж превратили работу над книгой в настоящее испытание. Судя по всему, это не раз заставляло Мартина бросать свой magnum opus и браться за сторонние произведения.

К слову, именно из-за усиленной работы над «Ветрами» Мартину пришлось отклонить приглашение шоураннеров сняться в камео для восьмого сезона. Пришлось бы всё бросать и лететь в Северную Ирландию, а это заняло бы много сил и времени.

К слову, создатели сериала постараются, насколько это возможно, не испортить читателям удовольствие от двух предстоящих книг. Дэвид Бениофф объяснил их стратегию:

Сейчас, когда сериал опередил книги, он может испортить для поклонников удовольствие от чтения книг. Но мы с Джорджем [Мартином] обсудили этот момент и решили ни в коем случае не выдавать зрителям, в чём заключаются различия между первоисточником и экранизацией. Когда книги увидят свет, читатели смогут в полной мере насладиться оригинальной историей.

Восьмой сезон эпического фэнтези стартует на кабельном канале HBO 14 апреля.