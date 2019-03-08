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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Грешница» получила продление и нового исполнителя главной роли

Хоть второй сезон криминальной антологии «Грешница» и не снискал такого признания и зрительской любви, как ударный первый с Джессикой Бил, кабельный канал USA Network всё же оформил сериалу вожделенное продление. Но на сей раз решил играть по-крупному и доверил главную роль своему многолетнему резиденту Мэтту Бомеру («Белый воротничок», «Роковой патруль»).

В третьем сезоне хорошо знакомый зрителям детектив Гарри Эмброуз (Билл Пуллман) начнёт расследование жуткой автомобильной аварии в пригороде Дорчестера, что приведёт его к подпольной криминальной сети и превратит это дело в самое опасное в его карьере. Бомер исполнит роль Джейми — уважаемого жителя Дорчестера и будущего отца, который обращается к Эмброузу за поддержкой в связи с автокатастрофой.

Шоураннер детективного триллера Дерек Саймондс. В исполнительных продюсерах помимо него и Бил значатся Чарли Гоголак и Мишель Пёрпл. Антонио Кампос снова будет режиссировать. Дата выхода нового сезона пока неизвестна.

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