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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлено время действия сериала по «Властелину колец»

Стало официально известно, что действие грандиозного многосерийного проекта по вселенной «Властелина колец» от Amazon развернётся во Вторую эпоху Средиземья — за 3000 лет до событий оригинальной трилогии. Это время расцвета цивилизации Нуменора и её последующего угасания. Тогда же правил Саурон, и было создано хорошо известное Кольцо Всевластия. Также создатели опубликовали в своём Твиттере обновлённую карту Средимземья:

Так что появления знакомых лиц ждать не стоит. Также с уверенностью можно сказать, что слухи не подтвердились, и сериал точно не будет посвящён молодым годам Арагорна.

Над сценарием работают Джон Ди Пейн и Патрик Маккей. Уже известно, что одним сезоном дело не ограничится, и Amazon серьёзно настроен максимально вложиться в новое детище. Только приобретение прав на экранизацию обошлось потоковому сервису в четверть миллиарда долларов, ещё столько же планируется потратить на производство, что сделает сериал самым дорогим в истории телевидения.

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