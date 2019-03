Объявлено время действия сериала по «Властелину колец»

Стало официально известно, что действие грандиозного многосерийного проекта по вселенной «Властелина колец» от Amazon развернётся во Вторую эпоху Средиземья — за 3000 лет до событий оригинальной трилогии. Это время расцвета цивилизации Нуменора и её последующего угасания. Тогда же правил Саурон, и было создано хорошо известное Кольцо Всевластия. Также создатели опубликовали в своём Твиттере обновлённую карту Средимземья:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD