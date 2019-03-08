Объявлено время действия сериала по «Властелину колец»

Стало официально известно, что действие грандиозного многосерийного проекта по вселенной «Властелина колец» от Amazon развернётся во Вторую эпоху Средиземья — за 3000 лет до событий оригинальной трилогии. Это время расцвета цивилизации Нуменора и её последующего угасания. Тогда же правил Саурон, и было создано хорошо известное Кольцо Всевластия. Также создатели опубликовали в своём Твиттере обновлённую карту Средимземья:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 7 марта 2019 г.

Так что появления знакомых лиц ждать не стоит. Также с уверенностью можно сказать, что слухи не подтвердились, и сериал точно не будет посвящён молодым годам Арагорна.

Над сценарием работают Джон Ди Пейн и Патрик Маккей. Уже известно, что одним сезоном дело не ограничится, и Amazon серьёзно настроен максимально вложиться в новое детище. Только приобретение прав на экранизацию обошлось потоковому сервису в четверть миллиарда долларов, ещё столько же планируется потратить на производство, что сделает сериал самым дорогим в истории телевидения.