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«ООО „Вечная благодать“» — трейлер сериала с Беном Кингсли и Джимми Симпсоном

Сериал «ООО „Вечная благодать“» (Perpetual Grace, LTD) обзавёлся трейлером и датой премьеры. Десятисерийная драма с Беном Кингсли и Джимми Симпсоном в главных ролях стартует на Epix 2 июня.

Современная драма — причудливое сочетание нуара и вестерна — рассказывает о молодом мошеннике Джеймсе (Симпсон), наметившем в качестве жертвы пастора Байрона Брауна (Кингсли). Однако аферист очень скоро пожалеет, что выбрал объектом своих манипуляций именно этого человека.

В актёрский состав проекта также входят Джеки Уивер, Луис Гусман, Дэймон Херриман, Терри О’Куинн, Кёртвуд Смит и Тимоти Сполл.

Соавторы амазоновского «Патриота» Стив Конрад и Брюс Террис выступают сценаристами, исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта. Вдобавок Конрад числится режиссёром шести эпизодов. Производство на контроле у MGM Television.

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Видео ООО „Вечная благодать“
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