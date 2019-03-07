Сериал «Стрела» завершится укороченным восьмым сезоном

Руководство The CW очнулось от летаргии и положило начало тому, что может превратиться в добрую традицию, — объявило о закрытии сериала телевселенной DC. Под нож пущен патриарх так называемой Arrowverse «Стрела». К сожалению, супергеройское «мыло» завершится не седьмым, а стартующим осенью восьмым сезоном, но есть и хорошая новость: в нём будет всего десять эпизодов.

Исполнитель главной роли Стивен Амелл опубликовал в своём фейсбуке видео, из которого становится ясно, что благодарить за всё нужно именно его: актёр надумал покинуть проект к концу шестого сезона. Своими мыслями он поделился с продюсерами и создателями, после чего сериал и вовсе решили закрыть.

Фантастический боевик стартовал как нечто более-менее удобоваримое в 2012 году. Центральным персонажем истории выступает Оливер Куинн (Амелл) — супергерой, богач и известный нытик, не раз подводивший родной Старлинг-сити.

За проект, породивший целый выводок многосерийных проектов в рамках Arrowverse, отвечает небезызвестный Грег Берланти в компании с Сарой Шехтер, Марком Гуггенхаймом и Бет Шварц. Производство курирует Warner Bros. TV.