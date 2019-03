Бри Ларсон сыграет агента ЦРУ в шпионской драме от Apple

Защитница Земли от скруллов и доминирования белых мужчин Бри Ларсон («Капитан Марвел») решила не ограничивать свою карьеру съёмками исключительно в кинопроектах, а потому вернётся на телеэкраны в пока что безымянном сериале от Apple.

Шпионская драма, получившая одобрение на съёмки полного первого сезона, основана на ещё не опубликованных мемуарах Амариллис Фокс Undercover: Coming of Age in the CIA. Это провокационная современная история о молодой женщине, поступившей на службу в ЦРУ, описывающая весь путь от вербовки до участия в различных миссиях под прикрытием.

Ларсон входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Линетт Хауэлл Тэйлор («Звезда родилась»), Майклом Элленбергом и Меган Мартин («По волчьим законам»), отвечающей за сценарий. Производством займутся 51 Entertainment и Media Res.