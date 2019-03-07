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Как снималась самая эпичная битва «Игры престолов»

Участие в эпичном блокбастере «Игра престолов» — дело само по себе сильно выматывающее. Тем более когда речь идёт о финальном сезоне, который просто обязан быть масштабней всех предыдущих, — шесть заключительных эпизодов снимались целых десять месяцев.

Едва ли не самым сложным испытанием для всей съёмочной группы стала работа над битвой за Винтерфелл — самой продолжительной батальной сценой в истории телевидения и кинематографа, беспрецедентной и беспощадной. Доверили ответственное предприятие проверенному «Битвой бастардов» Мигелю Сапочнику.

Сказать, что это было изнурительно, не сказать ничего. На съёмки только одного этого эпизода потребовалось 11 недель: 750 человек работали ночи напролёт на протяжении трёх месяцев посреди бескрайних просторов Северной Ирландии. Лютый холод (ноль градусов по Цельсию), ледяной дождь, пронизывающий ветер, грязь по колено и лошадиный навоз — лишь малая часть «прелестей», с которыми пришлось столкнуться актёрам. Они прозвали это «долгой ночью».

Для Арьи это была первая битва, и Сапочник посоветовал Мэйси Уильямс начать готовиться к ней ещё за год до съёмок, «потому что будет жёстко»:

Но ничто не может подготовить тебя к тому, насколько это физически опустошает. Ночь за ночью, снова и снова, и конца этому не видно. Заболеть нельзя, поэтому приходится всё время следить за собой. Бывали моменты, когда я была просто сломлена и хотелось только плакать.

Можно было бы списать это на женскую впечатлительность и юный возраст актрисы, но даже такой опытный боец, как Иэн Глен, исполнитель роли Джораха Мормонта, остался под большим впечатлением (в плохом смысле):

Это был мой самый неприятный опыт в «Игре престолов», настоящая проверка на стойкость. Мы ложились спать в 7 утра, а когда просыпались в середине дня, были так истощены, что не могли ничем заняться. Всё это время у нас не было жизни вне съёмочной площадки.

Рори Макканн (Пёс) был краток:

Все молились, чтобы нам не пришлось делать это снова.

Процесс был столь выматывающим, что во время съёмок одна из актрис основного состава просто рухнула на землю без сознания. В итоге (спойлер) весь актёрский состав выжил, чего нельзя сказать об их персонажах.

Однако у создателей был шанс избежать всей этой нервотрёпки. Изначально планировалось разбить битву на отдельные короткие сцены — так, чтобы присутствие на площадке всех актёров одновременно не требовалось. А потом её собрали бы по частям, как делают в фильмах Marvel и «Звёздных войнах» — стандартный голливудский подход к съёмкам подобного рода сцен. Но не ищущий лёгких путей Сапочник был против:

Я не хочу работать ночами 11 недель подряд, да и никто не хочет. Но если мы не сделаем этого, потеряем то, что делает «Игру престолов» такой особенной, — её реалистичность.

Перед режиссёром стояла действительно непростая задача, к которой он готовился, пересматривая сцену осады Хельмовой Пади из фильма «Властелин колец: Две крепости». По его мнению, главным было не утомить зрителей постоянным экшеном:

Я понял, что единственно верный подход — рассматривать отдельно каждую сюжетную линию и задавать себе вопрос: «Почему я должен продолжать смотреть это?» И выяснил, что чем меньше непосредственно сражения будет в одной сцене, тем лучше.

Были построены невероятно масштабные и реалистичные декорации Винтерфелла — своим восторгом поделился Джейкоб Андерсон (Серый Червь):

Я никогда не видел ничего подобного. Это не тот случай, когда заходишь в дверь и видишь деревянную панель и оборудование. Можно было ходить по комнатам, тоннелям и в конце концов обнаружить, что находишься уже в совсем другой части замка. Ты по-настоящему погружаешься в это — пару раз я забывал, где нахожусь и что из этого реально.

Заключительный сезон стартует на HBO 15 апреля, а 19 мая в эфир выйдет последний эпизод, который срежиссировали бессменные шоураннеры саги Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

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Игра престолов
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