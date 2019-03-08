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«Кобра Кай» — тизер второго сезона с датой выхода

Отлично сработавший на чувстве ностальгии хит YouTube Premium «Кобра Кай» обзавёлся проникновенным тизером второго сезона и датой возвращения. Десятисерийное продолжение выходит 24 апреля.

Спустя 30 лет после памятного турнира в «Парне-каратисте» поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио). Второй сезон — второй раунд противостояния между давними противниками, только теперь они померятся силами в роли наставников.

Сценаристами, шоуранерами и режиссёрами сериала выступают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производство контролируют Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment.

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